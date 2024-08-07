Бывшая советница Трампа зарегистрировалась лоббисткой в пользу Фонда Пинчука: что это может означать

Бывшая советница экс-президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей зарегистрировалась как лоббистка в пользу Фонда Виктора Пинчука. Она будет привлекать американских законодателей и лидеров общественного мнения, чтобы "объяснить важность Украины для защиты демократических принципов".

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Соответствующая информация содержится в представлении Министерства юстиции США. Согласно ему, Конвей будет получать 50 000 долларов в месяц за свои услуги. Ее контракт начался 25 июля и продлится до 14 ноября 2024 года. Впрочем, он может быть продлен по взаимному согласию сторон.

В заявлении Конвей Фонд называется "зарегистрированной, частной, внепартийной, благотворительной компанией с ограниченной ответственностью в Великобритании, деятельность которой направлена на продвижение художественных, научных, благотворительных, благотворительных и филантропических целей в Украине или связанных с Украиной".

В должности она:

– Постарается приложить "максимальные усилия", чтобы пригласить американских законодателей на ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии в Киеве в сентябре.

– Постарается взаимодействовать с американскими законодателями и экспертами по интересам Украины.

– Повышает осведомленность о "борьбе украинцев за свободу и российскую незаконную агрессивную войну".

– Помощь в организации встреч украинских военных и ветеранов с политическими лидерами США для того, чтобы украинцы могли поделиться своим мнением.

Стоит отметить, что Конвей до сих пор остается человеком, близким к Трампу. Недавно у нее была встреча с кандидатом в президенты США. Соответствующие фото Конвей выложила в сети X.

Впрочем, как уточняют американские СМИ, она не ответила на сообщение с вопросом, обсуждала ли она Украину с бывшим президентом. Представители Пинчука также не отреагировали на запрос.

Что предшествовало

Виктор Пинчук в 2015 году якобы пожертвовал 150 тысяч долларов благотворительной организации тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа, чтобы выступил на Ялтинской конференции в Киеве.

Позже пожертвование расследовала команда специального прокурора Роберта Мюллера, когда рассматривали вероятную роль Трампа и его кампании во вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года. Однако в окончательном отчете прокурора об этом пожертвовании не упоминается.

Впрочем, тогда еще президент США Дональд Трамп опроверг, что именно украинский бизнесмен Виктор Пинчук приглашал его принять участие в конференции Ялтинская Европейская Стратегия три года назад

Справка

Фонд Виктора Пинчука – частная международная благотворительная организация в Украине, созданная в 2006 году. Занимается образованием, культурой, организует международные площадки для диалога. Для ее реализации фонд разрабатывает проекты и развивает партнерства и в Украине, и за ее пределами. С 2006 года в трансформацию Украины фонд инвестировал более $153 млн.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) — форум, который проходит ежегодно с 2004 года, где обсуждается европейское будущее Украины, событие, как говорится на официальном сайте, налаживает связи Украины с международными партнерами. Сначала встречи проходили в Ливадийском дворце Ялты, а после аннексии Крыма Россией – в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал "большое интервью" американскому предпринимателю, миллиардеру Илону Маску. Оно должно состояться вечером 12 августа.

– Согласно опросу NPR/PBS News/Marist (от 1-4 августа), Гаррис опережает Трампа на 3%.

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