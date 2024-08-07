Харрис увеличила преимущество над Трампом: результаты опроса

Действующая вице-президент США Камалла Харрис лидирует с преимуществом в 3% в противостоянии с бывшим лидером страны Дональдом Трампом на выборах, которые пройдут в ноябре. Рейтинг представительницы Демократической партии вырос после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и поддержал ее.

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Об этом свидетельствуют данные нового опроса от NPR/PBS News/Marist, проведенного 1-4 августа. Издание The Hill пишет, что президентская гонка больше не выглядит "запеченной", как ее характеризовали до этого.

Социологический опрос показал, что в двусторонней гонке Харрис опережает Трампа с 51% против 48%, в то же время 2% респондентов не определились. Также демократ опережает республиканца среди независимых избирателей – 53% поддержки против 44%.

Также Харрис сохранила лидерство в гонке с несколькими кандидатами: ее поддерживают 48%, а Трампа – 45%, независимого представителя Роберта Кеннеди-младшего – 5%, Джила Стайна из Партии зеленых – 1%, а независимых Корнела Веста и либертарианца Чейза Оливера – менее 1%.

Среди независимых избирателей лидерство Харрис в гонках с остальными кандидатами также выросло: она опережает Трампа на 11% с 48% поддержки против 37%. Кеннеди получил 12% голосов симпатиков.

"С тех пор как действующий президент Джо Байден объявил о своем выходе из гонки, рейтинг Камалы Харрис вырос по меньшей мере на 4 процентных балла", – пишет издание о свежем опросе, проведенном среди 1513 зарегистрированных избирателей.

Там сравнили, что в опросе от 22 июля Трамп опережал Харрис в прямой гонке с поддержкой 46% против 45%, еще 9% респондентов тогда не определились. Тот же опрос показал, что они оба имели одинаковую поддержку в 42% в гонке нескольких кандидатов, а у Кеннеди было 7%.

"В течение нескольких месяцев комментарии о президентской гонке обычно включали фразу "запеченный". Теперь это уже не так. Демократы восстановили энтузиазм и уверенность, поставив Харрис на первое место в списке, и новый матч подогрел интерес к соревнованию с обеих сторон", – прокомментировал директор Института общественного мнения Marist Ли Мирингофф.

Как сообщал OBOZ.UA, профессор Аллен Лихтман из Американского университета, который называл победителя каждых президентских выборов в США с 1984 года, заявил, что на сегодняшний день у Камалы Харрис больше шансов одержать победу. По его словам, он сейчас находится на пути к победе, поскольку ко дню выборов осталось менее 100 дней.

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