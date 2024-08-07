Трамп анонсировал большое интервью Илону Маску

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что даст "большое интервью" американскому предпринимателю, изобретателю и миллиардеру Илону Маску. По словам бывшего президента США, оно должно состояться вечером в понедельник, 12 августа.

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Соответствующее заявление Трамп сделал в своей соцсети Truth Social. "В понедельник вечером я дам большое интервью с Илоном Маском", – написал он.

Подробности политик пообещал раскрыть со временем.

Илон Маск в свою очередь не комментировал информацию о возможном интервью с Трампом.

Напомним, в начале марта он опроверг упреки в финансировании кампании Трампа.

Однако впоследствии Маск сделал пожертвования в фонд America PAC, поддерживающий Трампа в предвыборной кампании.

По данным источников The Wall Street Journal, Илон Маск заявил о намерении ежемесячно вкладывать 45 млн долларов в политическую группу, поддерживающую кандидата-республиканца, в том числе его избирательную кампанию.

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