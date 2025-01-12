Бывшая королева красоты и борец против геев, певица Анита Брайант скончалась

Американская певица, номинированная на премию "Грэмми", бывшая королева красоты Анита Брайант, ставшая известной благодаря своим выступлениям против прав геев, скончалась. Ей было 84 года.

Видео дня

Госпожа Брайант умерла в окружении семьи и близких в своем доме в Эдмонде, штат Оклахома в США. Это произошло еще 16 декабря прошлого года, однако семья певицы сообщила о смерти в The Oklahoman только сейчас. Причина смерти не названа.

Анита Брайант начала музыкальную карьеру еще в детстве, а в 18 лет была коронована как Мисс Оклахома. Причем титул королевы красоты Анита получала несколько раз подряд.

Ее музыкальная карьера расцвела в 70-х годах: госпожа Брайант пела на национальных съездах демократов и республиканцев, исполнила "Боевой гимн республики" на могиле президента Линдона Б. Джонсона. А далекие от музыки и красоты американцы знали Аниту как лицо апельсинового сока из Флориды и компании Coca-Cola.

В 1977 году женщина приняла участие в политической жизни Флориды. В частности, она выступала против прав геев на усыновление детей. Благодаря кампании певицы "Спасите наших детей" во Флориде был отменен закон, ранее запрещавший дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Эпизод, когда на певицу напали в прямом эфире, только добавил госпоже Брайант популярности.

Женщина придерживалась своих взглядов на ЛГБТ всю жизнь, хотя такая риторика Брайант в конце концов привела к краху ее музыкальной и телевизионной карьеры.

Внучка госпожа Брайант, Сара Грин вышла замуж за женщину. Когда она открылась бабушке, последняя заявила, что гомосексуальность – не ориентация, а болезнь.

В конце жизни госпожа Брайант возглавила Bryant Ministries International, "организацию, призывающую других жить с верой и целью".

Как сообщал OBOZ.UA, друг бывшего мужа Анны Седоковой, повесившегося в Москве 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Гатис Лининьш сделал резонансное заявление о певице-изменнице. По его словам, звезда не была верна мужчине.

Сам Янис Тимма покончил с собой 16 декабря 2024 года - в день рождения Седоковой, которая за неделю до этого расторгла брак с ним. Латвийский спортсмен оставил записку с просьбой "позвонить по телефону Анне".

Мы рассказывали о шокирующем заявлении Марка Пугачева, что баскетболиста довели до самоубийства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!