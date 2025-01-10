Друг Яниса Тиммы, повесившегося в Москве, сделал резонансное заявление о Седоковой: с кем она изменяла мужу
Друг бывшего мужа Анны Седоковой, 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который повесился в Москве, Гатис Лининьш сделал резонансное заявление о певице-предательнице. Он обвинил знаменитость в изменах. По его словам, звезда не была верна мужу.
В своем Instagram мужчина рассказал об одном из разговоров с другом, который состоялся незадолго до его самоубийства. Тогда баскетболист признавался, что певица его позорила, закрутив роман с футболистом.
"Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его на тот момент жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом, – написал Лининьш. – Может быть, кто-то знает, кто этот футболист?"
Свою реплику он проиллюстрировал фотографией российской сборной по футболу. Под постом ему ответил еще один друг Аниса Тиммы – Марк Пугачев. Он написал, что знает, о ком идет речь. Однако, несмотря на многочисленные просьбы подписчиков, раскрывать детали Пугачев не стал, отметив лишь, что это – точно не Артем Дзюба.
Напомним, Янис Тимма наложил на себя руки 16 декабря 2024 года – в день рождения Седоковой, которая буквально за неделю до этого расторгла с ним брак. Латвийский спортсмен оставил записку с просьбой "позвонить Анне".
Узнав о смерти бывшего мужа, певица-предательница угодила в больницу с нервным срывом. Это произошло на фоне того, что на нее посыпались обвинения в причастности к самоубийству Тиммы.
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