"Быстро, прозрачно и независимо": Боррель призвал ЦИК Грузии провести расследование нарушений на выборах

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что события в Грузии после выборов в парламент вселяют серьезные опасения, и призвал провести расследование нарушений. Он также поручил созвать экстренное заседание Комитета по вопросам политики и безопасности.

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Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ЕС 29 октября. Боррель, в частности, отметил, что международные наблюдатели сообщали о нарушениях во время избирательной кампании, а также в день голосования.

Они также не признали выборы свободными и честными.

"Я прошу прозрачного расследования. ЦИК Грузии и профильные органы власти должны расследовать сообщения наблюдателей о нарушениях, оказании давления на избирателей и их запугивании, которые подрывают доверие общественности к избирательному процессу. Меры по этим нарушениям должны быть приняты оперативно, прозрачно и независимо", – призвал Боррель.

Политик напомнил, что Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, в связи с чем должна демонстрировать приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности голосования.

Честность выборов и поддержание верховенства права – это основы демократии и неотъемлемые базовые условия вступления в ЕС, добавил Боррель.

"Я попросил созвать сегодня экстренное заседание Комитета по вопросам политики и безопасности для обсуждения сложной ситуации в Грузии. Кроме того, я внес этот вопрос в повестку дня ноябрьского заседания Совета по иностранным делам", – сообщил он.

По словам Борреля, "многие месяцы" жители Грузии демонстрировали преданность демократическим ценностям и движению в ЕС и заслуживают "ясного понимания избирательных процедур, чтобы быть уверенными в легитимности следующего правительства".

"Важно поддерживать при этом мирный характер протестов и реакции на них властей. Необходимо вернуть страну на демократический курс, с которого она сбилась, и создать в ней благоприятную среду для деятельности СМИ, гражданского общества и оппозиции как элементов плюралистического демократического общества", – заявил глава дипломатии ЕС в своем заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в Грузии прошли парламентские выборы. ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзит-пола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили о многочисленных сообщениях о давлении на избирателей, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция отказались признавать официальные результаты выборов, назвав их сфальсифицированными. Зурабишвили также призвала народ выйти на протест.

В понедельник протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, перед толпой выступили лидеры оппозиции. Все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту.