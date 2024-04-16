Было построено в 1625 году: в Копенгагене вспыхнуло историческое здание фондовой биржи. Фото и видео

В Копенгагене, столице Дании, утром 16 апреля вспыхнул большой пожар в здании копенгагенской биржи Берсен, где находятся ценные произведения искусства. Спиральный шпиль на крыше уже обрушился.

Берсен является одним из самых древних зданий города – оно было построено в 1625 году. Об этом сообщают издания TV 2 Nyheder и BBC.

Все находившиеся в здании успели покинуть его, а чиновники пытались спасти некоторые исторические картины. Полиция перекрыла близлежащие улицы и организовала объездные маршруты.

Спиральный шпиль, являющийся главным украшением здания, оказался в центре пожара и вскоре обрушился. Работу пожарных усложняет медная кровля, удерживающая жар внутри.

Министр культуры Якоб Энгель-Шмидт заявил, что "400-летнее датское культурное наследие сгорело".

Здание, построенное в 1625 году, находится в двух шагах от датского парламента, Фолькетинга, и королевского дворца Кристиансборг. Причина пожара неизвестна.

Дом в стиле голландского ренессанса на городском Слотсхольмене, или дворцовом острове, был построен по заказу датского короля Кристиана IV с целью превратить Копенгаген в крупный торговый центр.

На его шпиле были изображены четыре дракона, хвосты которых были скручены в копье, и три короны, символизирующие тесные связи с соседями Норвегией и Швецией.

Напомним, в Подольском районе Киева в субботу, 13 апреля, возник пожар в нежилой постройке. Событие произошло вблизи памятника Магдебургскому праву.

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