На особом контроле: МИД отреагировал на убийство двух военных из Украины в Германии

В министерстве иностранных дел отреагировали на убийство в Германии двух военных из Украины. Трагедия произошла в субботу, 27 апреля, в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее, где погибшие граждане 1987 и 2001 годов рождения проходили медицинскую реабилитацию.

Об этом сообщает пресс-служба внешнедипломатического ведомства. По информации Генконсульства Украины в Мюнхене, полиция Гармиш-Партенкирхен уже задержала по подозрению в совершении преступления 57-летнего гражданина Российской Федерации.

В настоящее время продолжается следствие. Консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными.

Отмечается, что глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с немецкими правоохранительными органами, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона.

Кулеба также поблагодарил немецких правоохранителей за оперативное задержание подозреваемого.

Как сообщал OBOZ.UA, двое украинцев, убитых гражданином РФ в Германии, вероятно, были военнослужащими украинской армии. Оба за границей проходили реабилитацию после полученных на фронте ранений.

В воскресенье, 28 апреля, россиянину сообщили о подозрении в убийстве. Суд в качестве меры пресечения избрал арест. На вечер 28 апреля гражданин РФ находился под стражей.

Информацию подтверждают и источники украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Украинцы в Мурнау, видевшие жертв буквально за несколько часов до трагедии, утверждают, что знали этих ребят и пьяными они никогда не были. А вот российский Z-фанат неоднократно провоцировал других украинских беженцев и даже угрожал им физической расправой именно по своим убеждениям.

Напомним, ранее стало известно об убийстве 27-летней украинки в Германии и похищении ее ребенка. К этому преступлению, по данным следствия, могут быть причастны россияне. Судьба матери убитой украинки до сих пор неизвестна.

Впоследствии всплыли жуткие подробности убийства в Германии : убийцами оказались муж и жена, причем женщина – россиянка. В их доме обнаружили маленькую дочь Маргариты Мию. Супруги ловко втерлись в доверие к украинцам, окружили их заботой и вниманием, помогали с оформлением документов. А потом они хладнокровно убили молодую мать и унесли ее ребенка себе.