'Будущее началось': Орбан встретился с Трампом и Маском. Фото

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках визита в США встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Во встрече также принял участие миллиардер и изобретатель Илон Маск, который должен возглавить департамент эффективности американского правительства.

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Переговоры проходили на вилле Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Информацией о событии Орбан поделился на официальной странице в соцсети X в ночь на 10 декабря, а также опубликовал соответствующие фото.

На встрече также присутствовал конгрессмен-республиканец Майк Волц, которого Трамп планирует назначить советником президента по нацбезопасности.

"США сегодня. Будущее началось!" – говорится в сообщении Орбана.

Других подробностей венгерский премьер не сообщил.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительная встреча Орбана и Трампа состоялась 11 июля также в Мар-а-Лаго, когда премьер Венгрии устроил свое "миротворческое турне". Тогда Орбан заявил, что Трамп намерен закончить войну в Украине, однако не сказал, как именно.

Напомним, накануне Трамп заявил, что уже формулирует концепцию мира для Украины. Будущий президент Соединенных Штатов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам и диктатор Владимир Путин также должен быть готов, ведь проиграл в войне, потеряв на фронте 700 тысяч человек.

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