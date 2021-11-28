Британию накрыл шторм Арвен: сильные дожди и снегопады привели к разрушениям, погибли люди. Фото и видео
В ночь на субботу, 27 ноября, Британию накрыл шторм Арвен, который сопровождался сильным ветром, дождем и снегом. За сутки непогода привела к разрушительным последствиям инфраструктуры и гибели не менее трех человек.
По словам синоптиков, красный уровень опасности миновал, однако людей все равно призывали оставаться в домах и не садиться за руль. О ситуации в регионе сообщают BBC и The Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Накануне в результате Арвена десятки тысяч домов британцев остались без электричества, погодные условия привели и к проблемам с передвижением. В валлийском прибрежном селе Аберпорт во время непогоды сила ветра достигала 130 км/ч.
В Новом Вельсе приостановили большинство железнодорожных рейсов, а основные дороги оказались заблокированы из-за поваленных деревьев и разбросанного мусора.
Правоохранители зафиксировали десятки ДТП, синоптики же выпустили дополнительные предупреждения об усилении ветра, снеге и гололеде.
По данным спасателей, больше всего пострадали дома в южной, западной и центральной части Уэльса.
На утру 28 ноября подтверждены три смерти в результате шторма Арвен. В частности, 35-летний мужчина скончался после того, как его пикап врезался в поваленное дерево на дороге в Абердиншире.
В результате падения дерева на автомобиль умер завуч начальной школы в Северной Ирландии. Еще один мужчина погиб от падения дерева в английском графстве Камбрия.
В то же время на трассе М62 в Нортумберленде из-за снегопада, сопровождавшегося сильными порывами ветра, застряли около 120 грузовиков. В Шотландии более 100 тысяч человек остались без связи.
Waterfalls blowing upwards in Caithness, Scotland 🏴ؠ?— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) November 26, 2021
🎥 By David Proudfoot via @LeptaLaMayor pic.twitter.com/tBCPrddJN3
Как сообщал OBOZREVATEL:
17-18 ноября ливни и сильный ветер привели к наводнению и водным смерчам в Италии. Была подтверждена гибель 53-летнего мужчины, еще несколько человек пострадали.
20 ноября ливни накрыли Египет, что привело к подтоплению городов на побережье Средиземного моря. В то время как в Фаюме в 90 километрах от Каира прошла песчаная буря.