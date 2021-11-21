Египет затопило и накрыло песчаной бурей. Фото и видео

В субботу, 20 ноября, в Египте прошли сильные ливни, из-за чего некоторые города на средиземноморском побережье подтопило. Кроме того, в городе Файюм в 90 километрах к юго-западу от Каира прошла песчаная буря.

Из-за большого количества песка в воздухе видимость сильно снизилась. Об этом сообщает издание Ahram Online (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В 10 провинциях из-за разгула стихии вчера закрыли школы, в Каире и Гизе дети не вернулись за парты и в воскресенье, 21 ноября. Высшие учебные заведения принимали решение о прекращении занятий в индивидуальном порядке.

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Сильные дожди сопровождались ураганным ветром, местами осадков выпало столько, что машины и киоски ушли под воду.

В Александрии и других египетских городах были затоплены улицы, автомобили с трудом могли проехать по дорогам. Столица Египта Каир тоже пострадала от непогоды, но в большинстве районов коммунальщики уже устранили ее последствия.

Метеорологи предупредили, что волна нестабильных погодных условий может продлиться в стране еще три дня. Ожидаются умеренные и сильные дожди, а также порывы ветра и понижение температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте сильные штормы привели к нашествию скорпионов. Они уже ужалили до смерти трех человек, еще сотни пострадали.