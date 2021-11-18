Италию накрыли ливни, водяной смерч унес жизнь человека. Фото и видео

В Италии ливни и сильный ветер спровоцировали наводнения, а также водяные смерчи. Из-за стихии погиб минимум один человек – 53-летний мужчина, еще несколько получили травмы.

Об этом пишет La Repubblica. От непогоды пострадали провинции Рагуза, Агридженто и Сиракуза (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Власти призвали жителей некоторых населенных пунктов не покидать дома без крайней необходимости. Также были закрыты школы.

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Движение транспорта на многих трассах и улицах городов оказалось заблокированным.

Водяной смерч схож с обычным. Его отличие состоит в том, что он формируется над поверхностью водоема и длится около 15-30 минут, а в диаметре достигает от 5 до 200 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде ливни также вызвали масштабные наводнения и оползни, в результате которых были заблокированы порт и железная дорога, а один поезд даже сошел с рельсов.