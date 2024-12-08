Больше не союзники: сирийские повстанцы начали атаковать курдов на севере Сирии

После свержения диктатора Башара Асада сирийские повстанцы начали атаковать курдов на севере страны. В ближайшее время оппозиционные силы намерены освободить город Манбидж.

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Командование ополченцев заявило, что намерено ликвидировать "сепаратистский проект" на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны временного правительства Сирии в социальной сети X.

Исламистские повстанцы сотрудничали с курдами, чтобы свергнуть режим Асада, но теперь ополчились друг на друга. Сирийские повстанцы заявляют, что атакуют курдские силы на севере страны.

"Силы Сирийской национальной армии полны решимости освободить город Манбидж от банды сепаратистской партии после того, как она оккупировала город, в котором она практиковала все формы терроризма против мирного населения всех вероисповеданий и национальностей", – говорится в заявлении сирийских ополченцев.

Военные действия уже начались в районе Манбиджа. Сирийские повстанцы призвали местных жителей оставаться в своих домах. В то же время солдатам сил режима в городе Манбидж предлагают сложить оружие и ожидать сирийских повстанцев.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось.

Как семья Асадов пришла к власти и чем запомнилась их диктатура в Сирии, читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что сирийский диктатор Башар Асад якобы добровольно решил оставить президентский пост. Также в РФ отметили, что диктатор дал указание осуществить передачу власти мирным путем.

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