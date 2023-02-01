Болгария признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа: Зеленский поблагодарил парламент страны

Парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и категорически осудил его виновников. Решение принято 134 голосами "за", 26 – "против" и ни одного "воздержался".

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Об этом сообщает болгарское издание Nova. Решением парламента также объявлена каждая последняя суббота ноября Днем чествования и памяти жертв голодоморов в Украине.

"Национальная ассамблея воспринимает любое отрицание, оправдание и умаление этого геноцида как акт позора памяти миллионов людей, погибших во время искусственного голода", – говорится в принятом документе.

Отмечается, что инициатором законопроекта выступил внешнеполитический комитет Национального Собрания (парламента Болгарии).

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это решение болгарского парламента словами благодарности.

"Я благодарен парламенту Болгарии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Жест солидарности Болгарии всегда будут помнить в Украине", – написал Зеленский в Twitter.

Таким образом, Болгария стала 24-й страной мира, официально признавшей Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Также это сделал Европейский парламент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 24 ноября 2022 года в Молдове, Ирландии и Румынии признали Голодомор страшным преступлением против украинского народа и человечества. Декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов приняли парламенты этих стран.

30 ноября 2022 года немецкий Бундестаг официально принял резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа и преступлением против человечества. В документе говорится, что голод 1932-1933 годов был не следствием неурожая, а ответственностью политического руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным.

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