Блинкен: США рассматривают возможность признания РФ государством-спонсором терроризма

Кровопролитие, которое развязала Россия на территории Украины, может привести к признанию ее государством, спонсирующем терроризм. Это окончательно ответит на вопрос о намерениях Москвы по отношению к Киеву.

Об этом заявил Государственный секретарь Энтони Блинкен во время заседания Сената. Он указал, что действия российской армии носят в себе много признаков терроризма.

"По нашим убеждениям, Россия терроризирует украинский народ и никак иначе", – указал Блинкен.

Чиновник администрации Джо Байдена добавил, что включение российского государства в список террористов международного масштаба приравняет его к таким государствам как Ирак, Сирия, Иран и Ливия.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– после устрашающих фото из освобожденной Бучи глава Белого Дома Джо Байден назвал действия России в Украине не иначе как геноцидом нации;

– лидер Украины Владимир Зеленский указал, что в своих переговорах с международными союзниками будет настаивать на признании РФ террористом международного масштаба, что повлечет для Федерации соответствующие последствия.