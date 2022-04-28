Блинкен: США рассматривают возможность признания РФ государством-спонсором терроризма
Кровопролитие, которое развязала Россия на территории Украины, может привести к признанию ее государством, спонсирующем терроризм. Это окончательно ответит на вопрос о намерениях Москвы по отношению к Киеву.
Об этом заявил Государственный секретарь Энтони Блинкен во время заседания Сената. Он указал, что действия российской армии носят в себе много признаков терроризма.
"По нашим убеждениям, Россия терроризирует украинский народ и никак иначе", – указал Блинкен.
Чиновник администрации Джо Байдена добавил, что включение российского государства в список террористов международного масштаба приравняет его к таким государствам как Ирак, Сирия, Иран и Ливия.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
– после устрашающих фото из освобожденной Бучи глава Белого Дома Джо Байден назвал действия России в Украине не иначе как геноцидом нации;
– лидер Украины Владимир Зеленский указал, что в своих переговорах с международными союзниками будет настаивать на признании РФ террористом международного масштаба, что повлечет для Федерации соответствующие последствия.