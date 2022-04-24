Российскую армию нужно признать террористической организацией, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскую армию после войны в Украине необходимо признать террористической, а Российскую Федерацию – спонсором терроризма. Украинское государство будет настаивать на этом на переговорах с международными партнерами.

В ежедневном обращении к украинцам и миру, опубликованном пресс-службой президента в ночь на 24 апреля, он подчеркнул: те преступления, которые россияне совершили против украинцев, являются достаточными аргументами, чтобы признать их террористами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Российское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, то это сознательно. А значит, должна быть максимальная ответственность", – отметил глава украинского государства.

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Зеленский сообщил, что каждый день в заблокированном Мариуполе раскрываются факты новых преступлений РФ, устанавливаются новые места захоронений десятков тысяч человек. Украина также перехватывает разговоры российских оккупантов, в которых они рассказывают о том, как пытаются замести следы.

"Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в частности вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них на самом деле другое – это концентрационные лагеря. Такие, которые строили и нацисты в свое время. Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в российскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей, надеясь, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что после кровавой войны, которую Россия начала против Украины, государство-агрессор всегда будут ассоциировать с понятием рашизм (российский фашизм). Дети во всем мире будут знать, на какой земле начался рашизм и кто его победил.