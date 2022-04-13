Байден впервые назвал войну Путина в Украине геноцидом

Глава Белого Дома в Вашингтоне Джо Байден обратился к американской нации с пояснением о причинах продолжения тотального эмбарго на российские газ и нефть. Президент РФ Владимир Путин не просто вторгся на суверенную территорию Украины, но и производит на ней геноцид, а это делает невозможной торговлю с диктатором топливными ресурсами.

Слова президента США опубликовал телеканал CBS. Он заверил своих граждан, что Вашингтон не прекратит ежедневно поставлять нефть из собственных резервов страны, чтобы снизить экономическое давление на внутреннего потребителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ваша способность заправить свой бак, или отсутствие таковой, может определить, продолжит ли завтра диктатор войну и будет ли творить геноцид за полмира отсюда", – сказал политик.

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Напомним, что в рамках антивоенных санкций Штаты отказались закупать у России нефть и газ. Это заметно увеличило цены на бензин внутри самой страны, но администрация Байдена успешно находит альтернативные пути решения топливного коллапса.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовы оснастить Украину новой партией вооружения, чтобы предотвратить новый захват территорий армией россиян. Белый Дом возмущен зверствами, которые творят оккупанты, временно оккупируя населенные пункты свободной страны.