Блинкен прибыл в Израиль из-за конфликта с ХАМАСом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 мая прибыл с официальным визитом в Израиль. На Ближний Восток он направился, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня между страной и палестинским исламистским движением ХАМАС.

В аэропорту Бен Гурион Тель-Авива главу американского внешнеполитического ведомства встретил его израильский коллега Габи Ашкенази. Об этом сообщают Newsru.co.il и CNBC.

"Самое главное, что перемирие соблюдается. Это очень важно. Мы не хотим видеть возобновления кровопролития, которое было душераздирающим во время 11-дневного конфликта", – сказал Блинкен накануне о своей поездке.

На Ближнем Востоке он посетит Иерусалим, Рамаллах, Каир и Амман в течение нескольких дней и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой и другими высокопоставленными официальными лицами, проведет серию переговоров с представителями израильского МИД.

Также ожидается, что в ходе встреч будет обсуждаться механизм передачи гуманитарной помощи сектору Газа без участия в этом процессе ХАМАСа. Он, в частности, предусматривает выделение средств городу через Палестинскую автономию, Иорданию, ООН и другие структуры. В дипломатических кругах полагают, что "участие руководства Палестинской автономии в этом процессе усилит его в Иудее, Самарии и Газе".

При этом СМИ пишут, что в дипломатических кругах Израиля "нет единого мнения по вопросу о перспективности такого проекта". Так, некоторые считают, что реализовать его невозможно из-за возражения со стороны ХАМАСа. А другие предполагают, якобы давление со США и Египта "способны привести к тому, что движение согласится на предложенный механизм".

Блинкен же сосредоточится также на американо-палестинских отношениях, которые в заявлении президента США Джо Байдена описываются как "усилия администрации по восстановлению связей и поддержке палестинского народа и лидеров после многих лет пренебрежения".

Напомним: ранее Байден пообещал пополнить ЦАХАЛ перехватчиками ракет для системы "Железный купол" и помочь восстановить сектор Газа. Он выразил надежду, что прекращение огня перерастет в более серьезное движение к прогрессу в этом конфликте.

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