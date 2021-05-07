Блинкен: агрессия России в отношении Украины не может оставаться безнаказанной, мы ответим

Соединенные Штаты Америки рассматривают любые разумные варианты для сдерживания агрессивных действий России против Украины или другого государства. Причем не с целью конфликта, а потому, что это просто не может оставаться безнаказанным.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью "Радио Свобода". Он также назвал вещи, которые поставлены под угрозу в связи с российской агрессией против украинского государства, и есть ли "границы" для Вашингтона, которые невозможно переступить в отношениях с Москвой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Но просто скажу: когда речь заходит о попытке сдержать агрессию или ответить на нее, мы рассмотрим любой разумный вариант, потому что, как я уже говорил, мы решительно даем понять, что будут последствия в разных областях", – подчеркнул глава Госдепа.

При этом он в очередной раз напомнил, что США предпочли бы более стабильные предсказуемые отношения с РФ, как это дал понять американский лидер Джо Байден российскому главе Путину.

"Но одновременно также не менее важно, и мы убеждены в этом, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам, которые являются нашими партнерами, то мы ответим. Не с целью эскалации или поиска конфликта, а потому, что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Крайне ясно, что последствия будут", – пояснил Блинкен.

Дипломат сказал, что в США, в отличие от Путина, не говорят в таких терминах, как "красные линии", которые нельзя переступать.

"Здесь ясно одно, и это уходит корнями в 2014 год, что две вещи поставлены под угрозу в связи с российской агрессией против Украины. Первая и самая важная – права украинского народа, его суверенитет, целостность территории, демократия. Вторая и очень важная – принципы, которые оказывают влияние в том числе и за пределами Украины", – отметил он.

Госсекретарь США пояснил, что эти принципы включают в себя, например, представление о том, что понятие "сфера влияния" надо было забыть после Второй мировой войны. И что другая страна не может просто взять и силой изменить границы своего демократического соседа, не может диктовать другой, какую политику проводить и с кем вступать в союзы.

"Эти принципы поставлены под угрозу здесь, в Украине, российскими действиями. Но они также важны и в других частях света. И если мы позволим безнаказанно их нарушать, то это пошлет неверный сигнал не только России, но и другим странам мира: что правила ничего не значат, что страны могут себя вести так, как они хотят, что сила всегда права. Это может иметь такие последствия, как разрушение международной системы, как конфликт, а не сотрудничество. Это очень плохие потенциальные последствия, и мы приложим все силы, чтобы этот сценарий не воплотился в жизнь", – заверил Блинкен.

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