Безос показал видео из капсулы New Shepard, снятое в космосе

57-летний миллиардер, создатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос показал кадры полета из капсулы New Shepard. Он снял его в космосе.

Соответствующие видео Безос опубликовал во вторник, 20 июля, на своей странице в Instagram. Ролик собрал 1,6 млн лайков и сотни комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Вот как это начинается", – коротко подписал видео Безос в сети. На записи видно, как миллиардер и другие члены экипажа находились в состоянии невесомости. Они улыбались, смеялись и были довольны полетом.

Так, 20 июля состоялся первый туристический запуск в космос ракеты New Shepard компании Blue Origin с Безосом на борту. Весь полет продлился чуть более 10 минут. После удачного старта, капсула с астронавтами приземлилась на парашютах на землю.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ракета полетела с космодрома, построенного в пустыне на западе штата Техас (США). Она является полностью автоматизированной и не потребует управления со стороны персонала. Миссия стала первым в мире беспилотным полетом в космос с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц.