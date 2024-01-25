Безопасность в приоритете: в Латвии рассказали о сроках строительства линии обороны Балтии на границе с РФ

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс рассказал о сроках строительство линии обороны Балтии, которое было анонсировано ранее. На латвийской территории этот процесс может длиться ближайшие 10 лет.

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Затраты на укрепление границы между НАТО и Россией тоже будут значительными, однако эта информация не будет публичной. Об этом пишет Defli.

Глава минобороны Латвии сообщил, что на данный момент уже проведены предварительные расчеты стоимости строительства оборонной линии, но они еще будут уточняться.

Правительство должно будет решить, как сбалансировать эти расходы с другими целями и нуждами государства, подчеркнул министр. При этом Спрудс напомнил, что безопасность является одним из "больших приоритетов".

"Конечно, финансовый ресурс здесь немаловажен, поскольку есть и другие важные сферы. Мы говорим о значительных суммах. План есть на несколько лет вперед, в котором конкретно определены мероприятия, каким образом мы введет этот план. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, в которое будет происходить строительство и укрепление", – сказал он.

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва создадут эшелонированную линию обороны из 600 бункеров на границе с Россией и Белоруссией. Цель строительства этих оборонных объектов – предотвратить военный конфликт в Балтийском регионе.

Отмечается, что договор между странами не означает, чтобы все они абсолютно синхронно и в один день начнут и закончат работы по укреплению границы.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва и Польша запланировали провести в этом году совместные военные учения с целью усиления защиты Сувалкского коридора. По словам литовского президента Гитанаса Науседы, они могут пройти уже в апреле.

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