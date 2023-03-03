В Индии на саммите G20 зал разразился смехом после слов Лаврова, что Россия не начинала войну в Украине. Видео

Российская дипломатия достигла новых "вершин". На саммите "Группы двадцати" в Индии главу министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова высмеяли из-за заявления о войне в Украине.

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Когда Лавров заявил, что Россия в Украине "останавливает" войну, которую якобы начали против государства-агрессора, присутствовавшие в зале разразились хохотом, в то же время до сцены доносились возмущенные возгласы от участников саммита. Видео с моментом позора главы российского внешнеполитического ведомства появилось в сети.

Сидя на сцене форума Raisina Dialogue в индийском Нью-Дели 3 марта, Лавров выдал, что Россия, которая больше года назад начала полномасштабное неспровоцированное вторжение в Украину и оккупировала части четырех украинских областей в дополнение к ранее захваченным Крымом, "защищалась от нападения".

"Война, которую мы пытаемся остановить, и которая была начата против нас с использованием украинского народа, конечно, повлияла на российскую политику, в частности энергетическую", – начал говорить глава МИД России.

На этом моменте присутствующие в зале разразились громким хохотом, а некоторые из участников форума возмущенно пытались опровергнуть такую наглую ложь.

Смех в ответ на очередную попытку выдать черное за белое на мгновение вывел из равновесия даже такого "закаленного" представителя российских властей, как Лавров, посреди фразы он запнулся, но впоследствии продолжил свою тираду, несмотря на то, что смех не утихал.

В своем выступлении глава МИД РФ также заявил, что Россия, мол, "не позволит западным партнерам взрывать газопроводы", намекая на российские обвинения в взрывах на "Северных потоках" в адрес США.

"Если двумя словами описать, что изменилось, – это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе, мы не позволим им снова взорвать газопроводы", – подчеркнул Лавров.

Он также совершил реверанс в сторону Китая и Индии, поддержкой которых мечтает заручиться Москва. По словам Лаврова, в будущем Россия планирует углублять сотрудничество с этими "более надежными партнерами".

Интересно, что видео с выступлением Лаврова, во время которого его осмеяли участники саммита, сначала было опубликовано на YouTube-канале российского МИД, впрочем, впоследствии его оперативно удалили.

Напомним, саммит G20 стартовал в Индии 2 марта и продлится до субботы, 4 марта. Еще до его старта сообщалось, что ключевой темой мероприятия станет война в Украине, ее характер и перспективы завершения горячей фазы.

В преддверии саммита стало известно, что Соединенные Штаты и их союзники по "Группе семи" настаивают на том, чтобы в коммюнике по завершению мероприятия содержалось прямое осуждение России за вторжение в Украину. Российская и китайская делегации категорически против такой формулировки. Следовательно, традиционного для таких саммитов совместного заявления участников вряд ли стоит ожидать.

Также сообщалось, что на полях саммита госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабной войны встретился с Лавровым. Разговор длился около 10 минут. Блинкен призвал Россию освободить незаконно задержанного американца Пола Вилана, а также возобновить участие в соглашении о контроле над ядерным вооружением, которое недавно "приостановил" президент РФ Владимир Путин.

Также Блинкен заверил Лаврова, что США будут продолжать поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.