'Беру на себя полную ответственность': директор Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Она заявила, что берет на себя "полную ответственность" за этот инцидент.

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Об этом сообщило издание The Washinghton Post со ссылкой на письмо, которое она направила сотрудникам ведомства и оказавшееся в распоряжении издания. Она отметила, что приняла соответствующее решение "с тяжелым сердцем".

"Этот инцидент не определяет нас. Я не хочу, чтобы мои призывы к отставке отвлекали внимание от большой работы, которую каждый из вас выполняет ради нашей жизненно важной миссии", – обратилась она к коллегам.

После того, как на Трампа было совершено покушение, Читл столкнулась с сокрушительным презрением как со стороны республиканцев, так и демократов в Палате представителей. Законодатели по очереди критиковали ее за отказ отвечать на подробные вопросы о том, что пошло не так на митинге.

Должность исполняющего обязанности директора Секретной службы займет второе по рангу должностное лицо ведомства Рональд Роу, сообщили в Пентагоне.

Президент Джо Байден отреагировал на решение Читл уйти в отставку, поблагодарив за ее службу.

"Мы с Джилл благодарны директору Читл за ее десятилетие общественной службы. Мы особенно благодарны ей за то, что она откликнулась на призвание возглавить Секретную службу во время моего правления, и благодарны за ее служение нашей семье", – написал в соцсети Х глава Белого дома.

"То, что произошло в тот день, никогда не повторится. Пока мы двигаемся вперед, я желаю Ким всего наилучшего, и в скором времени планирую назначить нового директора", – добавил Байден.

Напомним, Читл признала, что ее агентство не смогло выполнить одну из своих главных задач – обеспечить защиту 45-го президента Дональда Трампа, которого ранили на митинге. Она пообещала сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось.

"Как директор Секретной службы, я несу всю ответственность за любое упущение нашего агентства в сфере безопасности", – сказала она.

По словам Читл, покушение на Трампа стало "самым серьезным провалом Секретной службы за несколько десятилетий".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 июля на Трампа было совершено "покушение", когда он выступал в Пенсильвании в рамках предвыборного тура. Экс-президент получил нетяжелые ранения, однако во время стрельбы погиб один из митингующих, двое были ранены.

– Кандидат в президенты Дональд Трамп вновь прокомментировал покушение на него. Он назвал себя жертвой демократии, которая за нее приняла пулю. Трамп вышел к людям в окружении многих агентов секретной службы.

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