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Трамп впервые после покушения вышел на люди с открытым ухом и объяснил, за что в него стреляли

Михаил Левакин
Мир
2 минуты
237
Трамп впервые после покушения вышел на люди с открытым ухом и объяснил, за что в него стреляли

Во время предвыборного мероприятия в Гранд-Рапидс, штат Мичиган в США, кандидат в президенты Дональд Трамп снова прокомментировал покушение на него. Он назвал себя жертвой демократии, за которую он принял пулю.

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Трамп вышел к людям в окружении многих агентов секретной службы. Как утверждают американские массмедиа, это впервые после покушения, когда кандидат вышел на публичное мероприятие с открытым ухом. Вместо заметной белой повязки его ранение прикрыли пластырем телесного цвета.

"В партии демократов меня часто обвиняют в угрозе демократии. Кому я угрожаю? Что я сделал против демократии? На прошлой неделе я принял пулю за демократию. Сейчас я стою перед вами только благодаря милости всемогущего бога", – сказал он.

Трамп впервые после покушения вышел на люди с открытым ухом и объяснил, за что в него стреляли

Интересно, что на этот раз Трамп в большинстве своем молчал о демократах как своих оппонетах. Он лишь сказал, что у них есть "несколько проблем", потому что "они даже не знают, и мы тоже не знаем, кто их кандидат". Очевидно, он имел в виду, что Байден снимет свою кандидатуру с гонки в пользу другого кандидата от демократов.

За несколько часов до начала мероприятия у 12-тысячного стадиона Van Del Arena в Гранд-Рапидс, как сообщает BBC, собралась очередь примерно на пять километров. Многие из них рассказывали, что пришли на встречу с Трампом именно из-за произошедшей неделю назад стрельбы.

Трамп впервые после покушения вышел на люди с открытым ухом и объяснил, за что в него стреляли

Однако в отличие от митинга в Пенсильвании, мероприятие в Мичигане проходило в закрытом помещении. Офицеры из службы безопасности тщательно наблюдали за заполнением стадиона и не менее тщательно обыскивали всех, кто им показался подозрительным.

Еще сотни полицейских, в том числе на лошадях, охраняли Van Del Arena извне и изнутри. Впрочем, неизвестно, был ли кто-нибудь задержан.

Митинг прошел после национального съезда Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Там Трамп официально принял выдвижение от своей партии и выступил с первой публичной речью после покушения. Однако на съезде партии раненное ухо Трампа было закрыто.

Трамп впервые после покушения вышел на люди с открытым ухом и объяснил, за что в него стреляли

Бывший врач Белого дома доктор Ронни Джексон, который осматривал Трампа после ранения, заявил, что пуля образовала на ухе Трампа рану шириной 2 см, которая распространяется к хрящу. Рана уже начинает "правильно заживать" и никаких швов не нужно, добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ситуации с покушением на Трампа в Пенсильвании заметили странный фактор. Стрелок Томас Мэтью Крукс, совершивший в сторону политика ряд выстрелов, не должен был иметь доступ к "прямой линии видимости".

Пока известно, что Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо

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