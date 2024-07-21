Трамп впервые после покушения вышел на люди с открытым ухом и объяснил, за что в него стреляли

Во время предвыборного мероприятия в Гранд-Рапидс, штат Мичиган в США, кандидат в президенты Дональд Трамп снова прокомментировал покушение на него. Он назвал себя жертвой демократии, за которую он принял пулю.

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Трамп вышел к людям в окружении многих агентов секретной службы. Как утверждают американские массмедиа, это впервые после покушения, когда кандидат вышел на публичное мероприятие с открытым ухом. Вместо заметной белой повязки его ранение прикрыли пластырем телесного цвета.

"В партии демократов меня часто обвиняют в угрозе демократии. Кому я угрожаю? Что я сделал против демократии? На прошлой неделе я принял пулю за демократию. Сейчас я стою перед вами только благодаря милости всемогущего бога", – сказал он.

Интересно, что на этот раз Трамп в большинстве своем молчал о демократах как своих оппонетах. Он лишь сказал, что у них есть "несколько проблем", потому что "они даже не знают, и мы тоже не знаем, кто их кандидат". Очевидно, он имел в виду, что Байден снимет свою кандидатуру с гонки в пользу другого кандидата от демократов.

За несколько часов до начала мероприятия у 12-тысячного стадиона Van Del Arena в Гранд-Рапидс, как сообщает BBC, собралась очередь примерно на пять километров. Многие из них рассказывали, что пришли на встречу с Трампом именно из-за произошедшей неделю назад стрельбы.

Однако в отличие от митинга в Пенсильвании, мероприятие в Мичигане проходило в закрытом помещении. Офицеры из службы безопасности тщательно наблюдали за заполнением стадиона и не менее тщательно обыскивали всех, кто им показался подозрительным.

Еще сотни полицейских, в том числе на лошадях, охраняли Van Del Arena извне и изнутри. Впрочем, неизвестно, был ли кто-нибудь задержан.

Митинг прошел после национального съезда Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Там Трамп официально принял выдвижение от своей партии и выступил с первой публичной речью после покушения. Однако на съезде партии раненное ухо Трампа было закрыто.

Бывший врач Белого дома доктор Ронни Джексон, который осматривал Трампа после ранения, заявил, что пуля образовала на ухе Трампа рану шириной 2 см, которая распространяется к хрящу. Рана уже начинает "правильно заживать" и никаких швов не нужно, добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ситуации с покушением на Трампа в Пенсильвании заметили странный фактор. Стрелок Томас Мэтью Крукс, совершивший в сторону политика ряд выстрелов, не должен был иметь доступ к "прямой линии видимости".

Пока известно, что Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо

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