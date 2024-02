Белый дом потроллил спикера Джонсона, блокирующего помощь Украине, удачной валентинкой. Фото

Белый дом в Соединенных Штатах в День святого Валентина поздравил спикера Палаты представителей Майкла Джонсона специальной валентинкой. Таким образом, у Байдена оригинально напомнили, кто именно блокирует законопроект с помощью для Украины.

Правда, на открытке упоминают не нашу страну, а американскую границу. Дело в том, что Палате представителей предлагают законопроект, в котором соединены вопросы выделения средств на усиление границ страны, а также военная помощь Израилю, Украине и Тайваню.

"Roses are red, Violets are blue, The border deal was crushed, Because of you", – написано в открытке Белого дома. Это означает: "Розы красные, Фиалки синие, Договор по границе был сорван, Из-за тебя". Валентинка подписана поздравлением в адрес спикера Джонсона.

Белый дом использовал известное американское стихотворение Roses are Red, которое традиционно связано с празднованием Дня святого Валентина и используется в валентинках. В оригинале после первых двух строчек идут следующие: "Sugar is sweet, And so are you", что означает "Сахар сладкий, Как и ты".

Хотя это стихотворение датировано еще 1750 годом, в последнее время в США широко распространены – прежде всего среди детей – пародийные четверостишия, в которых сохраняются без изменений только первые две строки оригинала. Таким образом, Белый дом потролил Джонсона детской забавой.

Как писал OBOZ.UA, 13 февраля американский Сенат поддержал проект помощи Украине, Израилю и Тайваню. Далее документ должен пройти голосование в Палате представителей. После этого его должен подписать президент США.

Ранее Джо Байден заявил о критически важной необходимости обеспечить срочное финансирование Украины. Американский глава призвал Майка Джонсона немедленно вынести на рассмотрение соответствующий законопроект. Отдельно в Белом доме предупредили: если Конгресс США провалит законопроект, это станет сигналом о том, что на Вашингтон нельзя рассчитывать.

