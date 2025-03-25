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Внешний вид пляжных волейболисток в Албании "взорвал" соцсети. Видео за сутки посмотрели 3 млн раз

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,5 т.
Внешний вид пляжных волейболисток в Албании 'взорвал' соцсети. Видео за сутки посмотрели 3 млн раз

Видео с женского турнира по пляжному волейболу собрало миллионы просмотров в соцсетях. В фокусе лучших моментов поединка в Албании оказались две спортсменки в красно-синей форме. Внешний вид девушек просто разорвал интернет, собрав 3 млн просмотров за сутки

Видео дня
Внешний вид пляжных волейболисток в Албании "взорвал" соцсети. Видео за сутки посмотрели 3 млн раз

Идеально подтянутые тела, рельефные бедра и мощные ноги волейболисток вызвали восхищение у зрителей. Многие отметили, что такие формы – результат долгих тренировок и серьезных нагрузок. В комментариях пользователи сравнивают спортсменок с "греческими богинями" и восторгаются их атлетичностью.

Отдельно обсуждают и экипировку – традиционные для пляжного волейбола плавки и топы, которые подчеркивают женственность волейболисток. Некоторые зрители шутят, что даже те, кто не интересуется волейболом, пересмотрели видео несколько раз.

Внешний вид пляжных волейболисток в Албании "взорвал" соцсети. Видео за сутки посмотрели 3 млн раз

Бурные обсуждения вызвала и реакция девушек после удачного розыгрыша. Их радость, эмоциональные жесты и уверенность на площадке сделали момент еще более запоминающимся. Болельщики уверены: харизма и энергия этих спортсменок не уступают их физической подготовке.

Внешний вид пляжных волейболисток в Албании "взорвал" соцсети. Видео за сутки посмотрели 3 млн раз

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