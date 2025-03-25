Слова "православный" и "правильный" имеют общий корень, потому и большинство православных церквей мира (русской среди них, конечно, нет), в том числе и наша ПЦУ, не признают устаревшие календари, то есть не только древний юлианский, но и "новый" средневековый григорианский, заменив их более астрономически точным НОВОЮЛИАНСКИМ (1923 "года рождения"), несколько отличающимся от католически-протестантского григорианского: эта разница почти символическая, но она есть.

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Григорианский календарь не считает високосными годы, заканчивающиеся на два нуля, если у них число из первых двух цифр (то есть как бы номер прошлого века) не делится без остатка на 4 - например, 1700, 1800, 1900 (а вот 2000 - високосный, ведь 20 делится на 4), то есть каждые 400 лет выпадают 3 дня.

В отличие от него более современный новоюлианский не считает високосными годы, заканчивающиеся на два нуля, если у них число из первых двух цифр не делится на 9 с остатком 2 или 6, - например, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500 (а вот 2000 и 2400 - високосные, ведь 20 и 24 делятся на 9 с остатком 2 или 6), то есть каждые 900 лет выпадают 7 дней.

Предыдущие годы, когда была разница между григорианским календарём и новоюлианским, - 1500 и 1600, а ближайшие следующие - 2800 и 2900. (15 делится на 9 с остатком как раз 6, но не делится без остатка на 4; 16 делится без остатка на 4, но на 9 делится с "не той" разницей 7; 28 делится без остатка на 4, но на 9 делится с "не той" разницей 1; 29 делится на 9 с нужной разницей 2, но не делится без остатка на 4).

Так что пока что 12 веков подряд современный новоюлианский календарь совпадает со средневековым григорианским, и Великий Праздник Благовещения согласно обоим приходится на 25 марта.

Всех с Праздником и только благих вестей человечеству и Украине!