Белый дом: новый пакет военной помощи для Израиля и Украины значительно превысит $2 млрд

Новый пакет военной помощи Израилю и Украине от Соединенных Штатов превысит по своей стоимости $2 млрд. В него будут включены средства для обороны государственных границ как от ультраисламистских группировок ХАМАС, так и от регулярной армии РФ.

Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS. При этом он указал, что принятие таких пакетов военной помощи во многом зависит от решения Конгресса.

"Президенту Джо Байдену на будущей неделе предстоит вести интенсивные переговоры с Конгрессом США", – заметил он.

Американский чиновник заметил, что принятие законов в Конгрессе США остается заблокированным из-за кризиса с избранием спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти. 3 октября за его увольнение проголосовали 216 конгрессменов, а против выступили 210. Среди тех, кто выступил за, были и его однопартийцы: Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Эли Крейн, Мэтт Гетц, Боб Гуд, Нэнси Мэйс и Мэтт Розендейл.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, еще 7 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля, на территорию которого боевики ХАМАС осуществили массированное нападение, "было все, что ему нужно для самозащиты".

В то же время Вашингтон не собирается останавливать передачу вооружения Украине, необходимое для ее победы над Россией.

"Мы можем и будем поддерживать Израиль, как и Украину. Соединенные Штаты могут делать несколько дел одновременно", – подчеркнул Остин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!