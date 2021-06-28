Беларусь в ответ на санкции ЕС приостановила участие в "Восточном партнерстве"

Беларусь приостановила свое участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство". Такой шаг назвали вынужденным реагированием на введенные ЕС "беспрецедентные ограничительные меры" в отношении страны.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Беларуси. Отмечается, что в ведомство был вызван Глава Представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель.

"В ходе встречи Послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство", – сказано в заявлении.

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Дипломату сообщили, что санкции Евросоюза наносят прямой ущерб экономике и гражданам Беларуси, поэтому страна начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", – также подчеркнули в МИД.

Кроме того, "в ответном порядке" будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. В ведомстве предупредили, что разрабатывают и другие меры реагирования, в частности, экономического характера.

В министерстве выразили надежду, что "должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью".

Напомним, "Восточное партнерство" объединяет ЕС и шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Эта программа направлена на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом.

Напомним, 21 июня ЕС утвердил введение четвертого пакета санкций против Беларуси, которые коснутся 78 физических и 8 юридических лиц, входящих в подчинение диктатора Александра Лукашенко. В этот раз речь не идет только лишь об элите в окружении самопровозглашенного правителя Республики, но и служащих государственной системы.

В тот же день санкции против Беларуси расширили также США и Канада. Соединенные Штаты ввели санкции против 16 граждан и 6 правоохранительных организаций, а власти Канады – в отношении 17 физических лиц и 5 организаций.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о введении нового пакета санкций против действующего режима в Беларуси и Александра Лукашенко. Решение о мерах воздействия примут 27 глав МИД стран Евросоюза во время очередного заседания в Люксембурге, 21 июня. Политик отметил, что на этот раз антибелорусские санкции максимально "сожмут кольцо" вокруг экономики страны.