Байден заявил, что Россия получит ответ от США в случае применения в Украине химоружия

Если Россия применит в Украине оружие массового уничтожения, США дадут ответ. Сила ответа, который получит Россия, будет зависеть от ситуации.

Об этом в ходе пресс-конференции 24 марта заявил президент США Джозеф Байден, которого цитируют CNN. При этом он отказался разглашать данные американской разведки о том, видят ли в Америке приготовления России к применению химического оружия в Украине.

У президента США журналисты поинтересовались, видит ли американская разведка приготовления РФ к развертыванию оружия массового поражения, размещении его на позициях или сигналы о том, что его применение всерьез рассматривается Кремлем. Также журналистов интересовало, как будут реагировать США и НАТО в случае, если химическое вооружение таки будет применено.

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На первую часть вопроса касаемо разведданных Байден отвечать отказался, сославшись на то, что не может разглашать эту информацию. Но уверил: в случае применения Кремлем химического оружия в Украине ответ будет непременно.

"Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", - заверил Байден.

Ранее о предоставлении Украине помощи в защите от возможного применения Россией химического, биологического или ядерного оружия против украинского народа заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Помощь будет включать и специальное вооружение, и медикаменты, и расходные материалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заявлял, что, обвиняя Киев в разработке химического оружия, Путин рассматривает применение его в войне против Украины.

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