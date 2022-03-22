Байден: обвиняя Киев в разработке химического оружия, Путин рассматривает применение его в войне против Украины

Глава Белого Дома в Вашингтоне Джо Байден заявил, что обвинения российского президента Владимира Путина о том, что якобы Киев секретно разрабатывает новое химическое оружие при содействии США, может быть серьезным тревожным сигналом. Нанести по Украине биологический удар вероятно готовится сам Кремль.

Слова президента США передает агентство Reuters. Причем в своих планах Россия может действовать по традиции подло, обманным путем.

"Путин делает безосновательные обвинения, не подтверждая свои слова никакими доказательствами. Это может стать свидетельством подготовки нанести очередной удар химическим оружием, мы рассматриваем это как реальную угрозу. Причем действовать при этом Москва может под чужими флагами", – подчеркнул Байден.

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В этом же выступлении президент США подтвердил тот факт, что Минобороны РФ прибегло к использованию сверхзвукового оружия на территории Украины. Это прецедент в военной истории, когда ракеты такой мощности используют в открытом бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом Доме уже предостерегали Украину и Европу о возможной атаке со стороны российских биолабораторий. Основанием для того стали все те же упорные лжеобвинения Москвы.

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