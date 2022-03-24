Столтенберг заявил о 'перезагрузке' сил сдерживания НАТО и расплате России. Главные итоги саммита Альянса

Лидеры стран-членов НАТО договорились о проведении "перезагрузки" сил сдерживания Североатлантического Альянса из-за российской агрессии в Украине. Кремль предупредили о грядущей расплате за развязанную войну.

Также в НАТО заявили о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии с агрессором. Об этом по итогам Саммита НАТО, проходившего 24 марта, заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня лидеры НАТО договорились, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы продолжим возлагать на Россию беспрецедентные расходы. И мы усилим силы сдерживания и оборону союзников", – заявил Столтенберг.

Видео дня

Он сообщил о создании четырех новых боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Они созданы в дополнение к четырем уже существующим в странах Балтии и Польше многонациональным боевым группам Альянса.

Общая численность американских военнослужащих в Европе достигла 100 тысяч. Свой вклад в обеспечение безопасности в Европе делают также европейские союзники НАТО, а также Канада.

"У нас есть 40 000 военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, в основном в восточной части Североатлантического союза. При поддержке крупных военно-воздушных и военно-морских сил. В том числе беспрецедентных пяти авианосных ударных групп от Крайнего Севера до Средиземноморья", – отметил Столтенберг.

Он также сообщил о принятом в ходе Саммита решении о перезагрузке сил сдерживания и обороны.

"Сегодня лидеры НАТО договорились перезагрузить наши силы сдерживания и обороны на долгосрочную перспективу. Ведь мы столкнулись с новой реальностью безопасности. На суше у нас будет значительно больше сил в восточной части Альянса в более высокой степени готовности, с заранее подготовленной техникой и вооружением. В воздухе мы развернем больше реактивных самолетов. И усилим нашу комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. В море у нас будут на постоянной основе авианосные ударные группы, подводные лодки и значительное количество боевых кораблей", – перечислил Столтенберг.

Усилят в НАТО и защиту от киберугроз. А также активизируют совместные учения, с упором на коллективную защиту и усиление оперативной совместимости между военными силами стран-партнеров. Детали и окончательные решения по этому поводу ожидаются на следующем саммите, который пройдет в июне в Испании.

Также Столтенберг заявил о продолжении всесторонней поддержки Альянсом Украины. Ведь право украинцев на самооборону является безусловным.

"Союзники снабжают Украину значительными военными поставками. В том числе, передаются противотанковые и противовоздушные комплексы, беспилотники, которые доказывают свою высокую эффективность. Также оказывается существенная финансовая и гуманитарная помощь. Сегодня мы договорились сделать больше. В том числе, мы будем оказывать помощь в кибербезопасности. И начнем поставки оборудования, которое поможет Украине защититься от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз", – отметил Столтенберг.

По его словам, НАТО преисполнен решимости сделать все для поддержки Украины. Но Альянс по-прежнему намерен избегать полной конфронтации с Россией.

"Мы обязаны не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Потому что это было бы еще опаснее и разрушительнее. Союзники согласились с тем, что мы должны также увеличить нашу поддержку других партнеров, которым угрожает опасность и вмешательство России. Включая Грузию и Боснию и Герцеговину. Работая вместе и с Европейским союзом, мы должны помочь им отстоять свой суверенитет и укрепить их устойчивость", – сообщил Генсек НАТО.

Столтенберг отметил существенную роль Китая в дальнейшем развитии ситуации. По итогам саммита НАТО призывает Китай не поддерживать военные действия России, не оказывать агрессору экономической или военной помощи. Вместо этого Пекин мог бы использовать свое влияние на Кремль и таким образом поспособствовать немедленному мирному урегулированию.

Также страны-члены НАТО призвали Беларусь отказаться от роли сообщника путинского вторжения.

В заключение своего заявления Столтенберг заявил о том, что НАТО не отказывается от политики "открытых дверей" и приветствует расширение Альянса в Европе.

"Спустя месяц после начала российского вторжения в Украину обстановка безопасности НАТО коренным образом изменилась. На долгий срок. И мы отвечаем на новые вызовы. Но безопасность не будет бесплатной, ее усиление будет стоить дороже. Руководители стран НАТО договорились удвоить усилия по выполнению обязательства по оборонным инвестициям, которое мы взяли на себя в 2014 году. Ряд стран НАТО объявил о планах значительного увеличения расходов на оборону", – подчеркнул он.

На сколько больше придется тратить на оборону странам-членам НАТО на фоне растущей угрозы агрессии со стороны РФ, будет известно в июне, в ходе следующего саммита в Мадриде.

При этом Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять в Украину своих военных, в том числе, и в качестве миротворцев. К такому решению пришли представители стран-членов в ходе саммита.

"Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией. И это также причина, по которой союзники заявили, что мы не будем размещать войска в Украине, потому что единственный способ сделать это – быть готовыми к полномасштабному конфликту с российскими войсками", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие гарантии безопасности будет требовать Украина в случае невступления в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!