Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году: подробности

Президент США Джо Байден во вторник, 25 апреля, официально объявил, что примет участие в выборах президента в 2024 году. Выдвигаясь на второй срок, он намерен отстаивать демократию в стране.

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Об этом Байден заявил в своем Twitter. Глава американского государства обнародовал видео, в котором объяснил решение вновь пойти на выборы необходимостью бороться за свободу и защищать демократию (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше дело. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давай закончим работу", – заявил Байден.

Видео Байдена начинается кадрами штурма Капитолия 6 января 2021 года и протестов за право на аборт под Верховным судом США.

По словам Байдена, "экстремисты MAGA" по всей стране, использующие лозунг Дональда Трампа "Сделаем Америку снова большой", угрожают национальным свободам.

"Вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, будет ли у нас в ближайшие годы больше свободы или меньше. Больше прав или меньше. Я знаю, какой ответ хочу слышать, и думаю, вы тоже знаете. Сейчас не время для самоуспокоения. Вот почему я баллотируюсь на новый срок", – объяснил 80-летний политик.

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