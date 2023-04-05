Штаб Трампа продает футболки с "преступным" изображением экс-президента, чтобы собрать ему на избирательную кампанию
Предвыборный штаб 45-го президента США Дональда Трампа решил извлечь выгоду из его ареста. Представители скандального политика продают будущим избирателям мерч с фальшивым "преступным" изображением арестованного экс-президента и подписью "Не виновен".
Все деньги от продажи футболок с таким принтом направят на проведение избирательной кампании-2024. Об этом сообщает Axios.
На тематической одежде можно увидеть черно-белый снимок Трампа, который вчера, 4 апреля, стал первым бывшим президентом США, обвиненным в уголовном преступлении. Он держит в руках фальшивый магшот, а под ним фраза – "Не виновен".
Футболку предлагают приобрести будущим избирателям, отправляя ссылку на ее покупку электронной почтой.
Интересно, что в письмах мерч предлагают получить безвозмездно при взносе в размере 47 долларов (1700 грн) на президентскую кампанию Трампа. Однако такой же товар встречается в магазинах предвыборной агитации политика, где стоит он 36 долларов (1300 грн).
Как заверил сам Трамп после заседания суда 4 апреля, ему удалось собрать на свою предвыборную кампанию уже 10 миллионов долларов (369 млн гривен) с тех пор, как стало известно об обвинительном заключении.
В поддержке избирателей, как можно понять по настроению подозреваемого в уголовном преступлении, он не сомневается.
"Я никогда не был более уверен, что мы отвоюем Белый дом и спасем нашу великую нацию", – выдал Трамп, обращаясь к народу.
Напомним, 4 апреля Дональда Трампа арестовали и он предстал перед уголовным судом Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.
OBOZREVATEL писал, что ему официально предъявили обвинения в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат и незаконную деятельность. Обвинительный акт содержит 34 пункта.
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