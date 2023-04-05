Штаб Трампа продает футболки с ''преступным'' изображением экс-президента, чтобы собрать ему на избирательную кампанию

Предвыборный штаб 45-го президента США Дональда Трампа решил извлечь выгоду из его ареста. Представители скандального политика продают будущим избирателям мерч с фальшивым "преступным" изображением арестованного экс-президента и подписью "Не виновен".

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Все деньги от продажи футболок с таким принтом направят на проведение избирательной кампании-2024. Об этом сообщает Axios.

На тематической одежде можно увидеть черно-белый снимок Трампа, который вчера, 4 апреля, стал первым бывшим президентом США, обвиненным в уголовном преступлении. Он держит в руках фальшивый магшот, а под ним фраза – "Не виновен".

Футболку предлагают приобрести будущим избирателям, отправляя ссылку на ее покупку электронной почтой.

Интересно, что в письмах мерч предлагают получить безвозмездно при взносе в размере 47 долларов (1700 грн) на президентскую кампанию Трампа. Однако такой же товар встречается в магазинах предвыборной агитации политика, где стоит он 36 долларов (1300 грн).

Как заверил сам Трамп после заседания суда 4 апреля, ему удалось собрать на свою предвыборную кампанию уже 10 миллионов долларов (369 млн гривен) с тех пор, как стало известно об обвинительном заключении.

В поддержке избирателей, как можно понять по настроению подозреваемого в уголовном преступлении, он не сомневается.

"Я никогда не был более уверен, что мы отвоюем Белый дом и спасем нашу великую нацию", – выдал Трамп, обращаясь к народу.

Напомним, 4 апреля Дональда Трампа арестовали и он предстал перед уголовным судом Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.

OBOZREVATEL писал, что ему официально предъявили обвинения в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат и незаконную деятельность. Обвинительный акт содержит 34 пункта.

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