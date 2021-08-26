В Кабуле подорвался террорист-смертник, много погибших и раненых. Фото и видео

26 августа в 17:25, спустя два часа после первого взрыва, на терминале Международного аэропорта в Кабуле произошел второй теракт. По предварительной информации погибло более 50 человек, включая детей.

Об этом сообщает издание Politico. И в этот раз себя подорвал террорист-смертник международной исламской группировки ИГИЛ.

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Посольства США и европейских стран в Кабуле за несколько минут до совершенного теракта предупреждали граждан избегать местности за пределами ограждения аэропорта, поскольку им поступали тревожные сообщения о возможности повторного теракта.

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