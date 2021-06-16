Байден: угроз не было, но Путин понимает, что холодная война не в общих интересах
Холодная война не в интересах ни России, ни США, и президент РФ Владимир Путин это понимает. В то же время это не означает, что Кремль готов отказаться от своего оружия.
Заявления об этом во время брифинга в среду, 16 июня, по итогам двухсторонних переговоров сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Его выступление с переводом в прямом эфире показывал YouTube-канал "Радио Свобода".
Так, глава США высказал мнение о том, что Путин "не ищет холодной войны" с Америкой, однако это не значит, что президент России "готов передать свое вооружение в музей".
"Я ему [Путину] сказал, что твое и мое поколение лишь на 10 лет различается. Это не значит, что мы должны обниматься и целоваться. Но это означает, что есть много общего. Он понимает, что холодная война не нужна", – заявил Байден.
Трансляция общения Байдена с журналистами:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Байден во время переговоров с российским лидером Путиным передал тому список американских объектов, которые не должны подвергаться кибератакам. Всего их 16.
Также глава США указал, что они обсуждали ситуацию в Украине и в позициях двух сторон были разногласия.
Путин же утверждает: вопрос Украины был коротким, а вступление страны в НАТО обсудили лишь "мазком".