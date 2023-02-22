Байден в Варшаве встретился с Санду и заверил в поддержке США суверенитета и территориальной целостности Молдовы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Американский лидер подтвердил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

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Об этом сообщили на сайте Белого дома. Встреча президентов состоялась в столице Польши Варшаве, куда Байден прибыл накануне с визитом после посещения Киева.

Он отметил, что Штаты продолжают оказывать Молдове разностороннюю помощь. Она направлена на укрепление политической и экономической устойчивости страны, в частности, речь идет о программе демократических реформ и энергетической безопасности государства.

Также помощь Вашингтона направлена на преодоление последствий войны России против Украины.

Напомним, что премьер Молдовы Дорин Речан подтвердил разведданные Украины насчет планов страны-агрессора РФ. В частности, согласно одному из вариантов, Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы иметь возможность перебрасывать своих солдат и технику.

Ранее Речан заявил, что существует реальная опасность атаки со стороны России. Именно поэтому он призвал к демилитаризации Приднестровья, которое оккупировано РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале февраля стало известно, что Украина передала стране-соседке свои разведывательные данные, чтобы предупредить Кишинев об агрессивных российских планах по отношению к государству. После этого в Молдове сменили правительство, во главе которого встал прозападный экономист Дорин Речан.

– Президент Майя Санду также заявляла, что у РФ есть план по дестабилизации Молдовы "с привлечением диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданских, которые могут совершить насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников".

– Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце не исключал, что Россия намерена вторгнуться в Молдову в феврале-марте 2023 года, но ситуация будет зависеть от войны в Украине.

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