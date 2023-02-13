Нападение на госучреждения и захват заложников: Санду рассказала о разоблаченном плане РФ по организации переворота в Молдове

Страна-агрессор Россия планирует устроить государственный переворот в Молдове с помощью протестов оппозиции и с привлечением военных. Более того, РФ намерена привлечь к своим преступным планам граждан Беларуси, Сербии и Черногории.

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В планы агрессора входят, в частности, нападения на правительственные учреждения и смена власти в республике. Об этом во время брифинга заявила президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, Россия не впервые намеревается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Санду напомнила, что осенью 2022 года страна-агрессор уже предпринимала такие попытки, но благодаря оперативному вмешательству органов Молдовы они оказались безуспешными.

"План России на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для совершения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", – рассказала Санду.

Также глава государства добавила, что с помощью протестов оппозиции Россия хочет совершить госпереворот в Молдове, чтобы сменить власть. Санду подчеркнула, что документы, полученные от украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности.

"План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", – сказала Санду.

Президент Молдовы объяснила, что таким образом РФ стремится свергнуть легитимную власть и поставить во главе государства пророссийских политиков. Так Россия хочет остановить процесс европейской интеграции Молдовы и использовать страну в войне против Украины.

Она заверила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением этих провокаций и держат ситуацию под контролем.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове государственный переворот. Она уже отправила в Турцию чеченских боевиков, которые впоследствии могут оказаться в Кишиневе.

Ранее Украина предупредила Молдову об угрозах со стороны России, передав данные украинской разведки. Служба информации и безопасности Молдовы (SIS) подтвердила получение этой информации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– власть соседней с Украиной Молдовы ждет победы ВСУ над армией государства-агрессора РФ, начавшей войну. Там ожидают, что после победы Украины Кишинев сможет добиться вывода из Приднестровья войск России;

– российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что следующей мишенью для агрессии после Украины станет Молдова. Однако, как показывает практика, вероятность успеха захвата этой территории минимальна.

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