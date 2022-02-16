Байден в обращении по Украине дал важный 'сигнал' американцам: почему США будут бороться за мир в Европе – CNN

Президент США Джо Байден говоря о том, что не будет отправлять войска в Украину на фоне агрессии России, послал важный "сигнал" собственному народу. Он предупредил американцев: все, за что борется их страна, – свобода, демократия и право суверенных наций решать свою судьбу – будет поставлено под угрозу, если они уступят России.

Именно такой подтекст увидели в обращении американского лидера относительно ситуации вокруг Украины, произнесенном им 15 февраля. Об этом говорится в материале CNN.

В своей 11-минутной речи перед камерой Байден утверждал, что американская национальная безопасность сейчас, как и в прошлые десятилетия, зависит от решительной обороны в Европе. Она нацелена на предотвращение любых действий России в отношении союзников США за пределами Украины.

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Издание отмечает, что на протяжении большей части холодной войны это было принятой идеей двухпартийной внешней политики Америки. Но учитывая истощение США двумя десятилетиями войны 21-го века за границей и односторонним подходом "Америка прежде всего", нападениями на НАТО и преклонением перед "автократами эпохи Дональда Трампа", больше нельзя предполагать, что это – позиция США по умолчанию.

"Если мы не выступаем за свободу там, где сегодня она находится под угрозой, завтра мы наверняка заплатим более высокую цену. Я буду держать вас в курсе", – заверил свой народ американский лидер.

Он также "застраховался" от еще большего политического ущерба, когда предупредил, что российское вторжение в Украину может дестабилизировать мировые энергетические рынки, и сами американцы испытают последствия. Эксперты убеждены, что это и есть одна из причин того, почему Байдену было так важно объяснить американским избирателям, что он не приветствует конфронтацию и хочет по-прежнему предлагать Путину отступить.

"Я не буду делать вид, что это будет безболезненно. Это может повлиять на наши цены на энергоносители… Но мы готовы задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и полномочия, чтобы оказать помощь заправкам. И я буду работать с Конгрессом над дополнительными мерами, чтобы помочь защитить потребителей и устранить влияние цен", – сказал президент США.

В СМИ подчеркивают, что отношение к президентству Байдена и восстановления экономики по мере ослабления пандемии COVID-19 уже было подорвано высокими ценами на бензин и самым большим скачком инфляции на товары первой необходимости за 40 лет в США.

"Он не может позволить себе еще один экономический удар всего за девять месяцев до выборов, так как республиканцы возлагают большие надежды на возвращение в свое лоно Палаты представителей и Сената, "задушив" его президентство внутри страны. А риски ответной реакции на действия России высоки, и Путин, который своим вмешательством в выборы продемонстрировал способность играть во внутреннюю политику США и с удовольствием политически ранил Байдена, безусловно, это понимает", – говорят журналисты, анализируя важность обращения президента США.

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