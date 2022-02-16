США 'впишутся': украинцы поблагодарили Байдена за поддержку в борьбе с российской угрозой

Украинцы поблагодарили президента США Джо Байдена, который поддержал нашу страну перед лицом российской угрозы. Граждане отмечали, что Штаты "впишутся" в случае эскалации со стороны РФ.

Об этом люди писали в комментария под постами OBOZREVATEL в Facebook и Telegram. Украинцы добавили, что Байден сделал для нашей страны больше, чем президент какого-либо другого иностранного государства.

Они также подчеркнули, что своим выступлением американский лидер дал важный сигнал всему российскому народу. Байден заявил, что США и Украина не являются угрозой для РФ, а россияне – не враги для Штатов.

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"Спасибо Байдену за поддержку! Спасибо мировому сообществу!", "Большое спасибо Джо Байдену за поддержку Украины! Уважение!", – писали пользователи в соцсетях.

Напомним: президент США Джо Байден заявил, что Россия все еще может напасть на нашу страну и подчеркнул, что отвод российских войск от Украины пока не зафиксирован.

При этом он сказал, что, если Россия нападет на Украину, Штаты "будут защищать свободу и готовы заплатить любую цену". Главные тезисы из нового обращения Байдена читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, информационное агентство Reuters запустило на своем YouTube-канале прямую трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве "на фоне российско-украинского кризиса". На кадрах видно, что в столице Украины все спокойно.