Байден вызвал волну обсуждений, трижды упав на лестнице и ответив на вопрос о Путине. Видео

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 марта, вызвал волну обсуждений в сети и СМИ – своим заявлением о вероятном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, а также падениями на трапе самолета.

Так, 78-летний американский глава – самый пожилой президент в истории Соединенных Штатов – споткнулся и трижды упал на лестнице, когда поднимался на борт Air Force One для поездки в Атланту. Как передает The Telegraph, этот инцидент "вызвал новые вопросы о здоровье" политика.

Издание написало, что казалось, будто Байден "боролся", пока садился в президентский самолет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент был запечатлен на камеру. На записи видно, что, преодолев около половины пути, американский глава практически упал на лестницу, хотя ему и помогло то, что он держался за перила. Сразу же после первой потери равновесия политик споткнулся еще два раза, и уже серьезнее.

Тем временем сотрудники службы безопасности "с беспокойством наблюдали за происходящим с земли", отметили в The Telegraph.

Издание напомнило, что в ноябре президент США получил перелом правой стопы во время игры со своей собакой-спасателем Майором. Политику пришлось носить ортопедический ботинок в течение нескольких недель.

Ранее Байден рассказывал, что использует велосипед Peloton, чтобы поддерживать себя в форме, и часто делает пробежки.

19 марта американский глава также успел пообщаться с журналистами, ответив на несколько вопросов, в том числе – о возможности встречи с Путиным.

Соответствующим роликом поделился в Twitter видеоредактор издания The Washington Post Дж. М. Ригер.

Американский глава ответил, что "когда-нибудь поговорит" с президентом России.

President Biden says he is "very proud" of Secretary of State Antony Blinken following yesterday’s US-China meeting.



Biden says he is sure he "will talk at some point" with Russian President Vladimir Putin.



Biden says he hopes the US can vaccinate 2.5m people per day. pic.twitter.com/wpkGzekwpJ