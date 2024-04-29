Байден призвал Нетаньяху открыть новые пункты пропуска для доставки помощи в сектор Газы – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили открытии дополнительных пунктов пропуска в секторе Газы, где ЦАХАЛ продолжает наземную операцию. Новые КПП нужны для того, чтобы доставлять в анклав больше гуманитарной помощи.

Разговор между лидерами состоялся в воскресенье, 28 апреля. Детали рассказали на сайте Белого дома. Пункты пропуска откроют на севере сектора Газа.

Отмечается, что глава Штатов подтвердил свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля после успешной обороны от беспрецедентной ракетной и беспилотной атаки Ирана в начале этого апреля..

Чиновники также обсудили переговоры по освобождению заложников и немедленного прекращения огня в Газе. Байден, как говорится в сообщении, сослался на свое заявление вместе с 17 другими мировыми лидерами, требующими, чтобы ХАМАС без промедления освободил своих граждан, чтобы обеспечить прекращение огня и оказание помощи населению Газы.

"Президент и премьер-министр также обсудили увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, в том числе за счет подготовки к открытию новых северных контрольно-пропускных пунктов, начиная с этой недели. Президент подчеркнул необходимость поддержания и развития этого прогресса при полной координации с гуманитарными организациями", – отметили в администрации Байдена.

Напомним, что в конце марта Международный суд ООН обязал Израиль немедленно обеспечить беспрепятственную поставку помощи в сектор Газа. Такое единодушное решение было принято главным судебным органом организации после предупреждений о том, что через несколько недель Газу может поразить голод.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Байден предупредил, что вторжение израильской армии в город Рафах будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

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