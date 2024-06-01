Байден: пришло время завершить войну ХАМАСа против Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что пришло время прекратить войну между ХАМАС и Израилем. Он объявил о новом всеобъемлющем соглашении о прекращении огня и освобождении захваченных террористами заложников.

Об этом Байден сказал 31 мая, выступая с речью в Белом доме, пишет Sky News. Трехэтапный план предполагает возвращение израильских заложников из сектора Газа и восстановление гражданских районов анклава.

Первым этапом предложенного соглашения должно стать прекращение огня продолжительностью шесть недель, в течение которого Израиль и ХАМАС договорились бы об окончательном прекращении боевых действий в Газе. Если переговоры затянутся, режим прекращения огня будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для достижения соглашения, добавил Байден.

Также на этом первом этапе активизируется гуманитарная помощь – ежедневно в Газу будут пропускать 600 грузовиков.

На втором этапе ХАМАС передаст всех оставшихся заложников, а Израиль выведет все свои силы из сектора Газа.

Последний третий этап, по словам Байдена, будет касаться "плана капитальной реконструкции" Газы.

"Каждый, кто хочет мира сейчас, должен поднять свой голос и работать, чтобы сделать его реальным. Пришло время, чтобы эта война закончилась", – сказал американский лидер.

Он также призвал других чиновников Израиля поддержать это предложение, утверждая, что ХАМАС больше не способен совершить еще одно нападение на израильтян, подобно тому, что произошло 7 октября 2023 года.

"Израиль сделал свое предложение. ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Это соглашение – возможность доказать, действительно ли они имеют в виду это", – резюмировал Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля впервые за 19 лет взяла под полный контроль весь так называемый Филадельфийский коридор – границу между сектором Газа и Египтом.

Тем временем в США не признали операцию Израиля в Рафахе "большим наступлением". Поэтому в Белом доме "нет никаких изменений в политике, о которых можно говорить" касательно военной поддержки Израиля.

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