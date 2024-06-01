План Байдена по перемирию в Газе: как отреагировали Израиль и ХАМАС

Израильское правительство и террористическая организация ХАМАС отреагировали на план президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. Палестинская группировка заявила, что "положительно оценивает содержание трехэтапного предложения о прекращении огня".

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война не закончится до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели. Об этом сообщает издание Reuters.

В заявлении палестинских боевиков говорится, что ХАМАС подтверждает свою готовность позитивно и конструктивно рассматривать любое предложение, основанное на постоянном прекращении огня и полном выводе израильских сил из сектора Газа. Также террористы подтвердили, что якобы готовы вернуть Израилю всех пленных.

Палестинский чиновник на условиях анонимности рассказал, что позиция ХАМАС сигнализирует об изменении отношения со стороны группировки, которая в последние месяцы обвиняла США в поддержке Израиля и препятствовании попыткам прекращения огня.

"ХАМАС считает, что позиция Байдена теперь больше сосредоточена на том, чтобы оказать давление на Израиль, чтобы тот вернулся к переговорам с другим подходом, иначе они могут рискнуть столкнуться с американцами", – сказал палестинский чиновник.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что он уполномочил свою переговорную команду представить план Байдена. При этом глава израильского правительства настаивает на том, что война не закончится до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели, включая возвращение всех заложников и уничтожение военных сил ХАМАС.

Кроме того, израильские военные заявили, что их силы прекратили операции в районе Джабалии на севере Газы после нескольких дней интенсивных боев, а также продолжают находиться в районе Рафах на юге Газы, чтобы нацелиться на последний крупный оплот ХАМАС.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что пришло время прекратить войну между ХАМАС и Израилем. Он объявил о новом всеобъемлющем соглашении о прекращении огня и освобождении захваченных террористами заложников.

Ранее сообщалось, что в США не признали операцию Израиля в Рафахе "большим наступлением". Поэтому в Белом доме "нет никаких изменений в политике, о которых можно говорить" касательно военной поддержки Израиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!