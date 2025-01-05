Байден планирует отправить в Израиль оружие на 8 миллиардов долларов

Госдепартамент Соединенных Штатов сообщил Конгрессу о планируемой президентом Джо Байденом продаже партии оружия Израилю на восемь миллиардов долларов. Теперь это решение должно быть одобрено в соответствующих комитетах Палаты представителей и Сената.

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Об этом сообщает BBC, ссылаясь на свой источник в Госдепе США. В этой партии оружия ракеты Hellfire, артиллерийские снаряды и бомбы.

В последний раз США передавали Израилю оружие в августе прошлого года. В том пакете, среди прочего вооружения, были истребители. Соответственно, та партия оружия Израилю стоила 20 миллиардов долларов.

"Президент (Джо Байден) четко дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его прокси-организаций. Поэтому мы будем продолжать предоставлять все необходимое для обороны Израиля", – цитирует британский вещатель свой источник.

Напомним, что в мае прошлого года США заблокировали продажу Израиля две партии тяжелых бомб из-за опасений, что эту Израиль начнет наземную операцию в городе Рафах на юге Газы. Но Израиль все равно предпринял боевые действия в указанном городе.

В свою очередь, Байден столкнулся с негативной реакцией со стороны американских законодателей и с тех пор больше не блокировал военную помощь Израилю.

Новоизбранный президент Дональд Трамп всегда позиционировал себя как убежденного сторонника Израиля. Но одновременно он неоднократно призывал израильтян "как можно скорее завершить" военную операцию в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле обнародовали "последнее предупреждение" для йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Им дали понять, что им грозит такая же "жалкая судьба", как у ХАМАСа, "Хезболлы" и режима сирийского диктатора Башара Асада.

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