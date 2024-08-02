Хочет 'поставить на шпагат': эксперт объяснил, как Трамп может использовать увеличение напряжения вокруг Израиля и Ирана

Иран готовится к новой волне эскалации в ответ на апрельский удар Израиля. Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет активно использовать увеличение напряжения вокруг этой ситуации, чтобы критиковать действующую администрацию президента США.

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Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA. По его мнению, Иран сделал выводы из предыдущих событий и сосредоточится на преодолении противовоздушной обороны Израиля.

Ракеты, запущенные с территории Ирана, имеют мало шансов достичь израильских целей из-за успешной работы союзной авиации и ПВО Израиля. Потому иранцы, вероятно, изменят тактику и будут действовать другими методами, считает эксперт.

Семиволос считает, что Ирану не нужна большая война, но им придется ответить на удары. Вероятными целями могут быть стратегические объекты в Иерусалиме и Хайфе, причем Хайфа может оказаться под значительным риском.

США пытаются избежать вовлечения в конфликт, хотя Израиль заинтересован в привлечении американцев к войне. По словам Семиволоса, у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху есть план обострения ситуации, чтобы затянуть США в конфликт. Американская администрация, однако, пытается максимально дистанцироваться, хотя и помогать Израилю отбивать атаки.

"Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет активно использовать увеличение напряжения вокруг Израиля и Ирана для того, чтобы критиковать действующую администрацию президента США. Я более чем уверен, что Трамп и Нетаньяху сговорились в этом вопросе. То есть, чтобы поставить на "шпагат" администрацию президента Байдена, когда на фоне обострения любой шаг будет отрицательным, что продемонстрирует вроде бы слабость Америки. Премьер-министр Израиля может сказать: "Смотрите, мы хотели, но американская администрация не пришла на помощь". А дальше в игру вступит и Трамп со своей критикой. , но нужно дождаться иранской атаки, масштаб и характер которой и покажет, чего дальше ожидать на Ближнем Востоке", – отметил Семиволос.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, также являющийся главнокомандующим страны, издал приказ нанести "прямой удар" по Израилю. Такой удар должен стать ответом на убийство в Тегеране лидера террористов ХАМАС Исмаила Хании.

Как сообщал OBOZ.UA, ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является мощным ударом по этой группировке. Частично она будет способствовать дезорганизации работы исламистского движения, по крайней мере, на короткое время. Именно так считают эксперты Центра ближневосточных исследований.

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