Байден перед разговором с Путиным обсудил с генсеком НАТО политику в отношении России

Президент США Джо Байден намерен продолжать с НАТО консультации по совместным проблемам в сфере безопасности, которые касаются России, Ирака и Афганистана.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом 26 января, сообщается на сайте Белого дома. Глава государства намерен и в дальнейшем укреплять трансатлантическую безопасность.

"Президент поблагодарил генерального секретаря за его непоколебимое руководство НАТО и выразил намерение продолжать консультации, а также работу с союзниками по всему спектру проблем в сфере безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию", – сказано в сообщении.

Кроме того, Байден подчеркнул, что США остаются верными 5 статье Устава НАТО о коллективном принципе обороны.

Также президент акцентировал внимание на важности совместного реагирования на новые угрозы. В частности, речь идет об изменении климата и глобальную безопасность в сфере здравоохранения.

После переговоров со Столтенбергом Байден провел первый разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого выразил поддержку территориальной целостности Украины, а также затронул ряд других вопросов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Сенат США утвердил давнего помощника Байдена по внешней политике Энтони Блинкена на должности руководителя Госдепартамента США. Кандидатуру американца с украинскими корнями, который поддерживает предоставление Украине летального оружия, выдвинул глава государства.