Госсекретарем США стал американец с украинскими корнями, выступавший против Путина

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Энтони Блинкен

Давнего помощника президента США Джо Байдена по внешней политике Энтони Блинкена утвердили на должности руководителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

Решение об этом 26 января приняли в Сенате, передает CNN. Отметим, кандидатуру Блинкена, американца с украинскими корнями, выдвинул новый глава США.

Большинство сенаторов проголосовали "за", в то же время трое представителей Республиканской партии высказались против.

До этого его кандидатуру поддержал комитет Сената по иностранным делам США.

Добавим: Блинкен неоднократно бывал в Киеве, хорошо знает президента РФ Владимира Путина и поддерживает предоставление Украине летального оружия.

Так, он регулярно критиковал политику России в отношении Украины и обвинял российского главу в раздувании конфликта на Донбассе.

"Путин пытается навсегда дестабилизировать Украину, усиливая внутреннее недовольство из-за невозможности Киева прекратить оккупацию, добиваясь всеми путями возвращения Украины в российскую сферу влияния после вторжения и издевательств", – писал Блинкен в октябре 2017 года в колонке для The New York Times.

Главное из биографии нового руководителя Госдепартамента США:

  • Родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке, окончил Гарвардский университет, школу права Колумбийского университета с научной степенью.

  • В 80-х работал репортером журнала The New Republic, потом юристом в Нью-Йорке и Париже, а в 90-х попал в администрацию тогдашнего президента Билла Клинтона, где успел поработать на разных должностях.

  • C 2009 по 2013 год работал в качестве заместителя советника по вопросам национальной безопасности президента Барака Обамы. В 2015-2017 гг. был заместителем государственного секретаря США.

Тони Блинкен

Как писал OBOZREVATEL, ранее Блинкен рассказал о том, что его дед эмигрировал из Киева в Соединенные Штаты, а отчим спасся от Холокоста благодаря американскому танкисту во время Второй мировой войны.

О том, что новый руководитель Госдепартамента США говорил об Украине и чего ожидать нашей стране, читайте в материале по ссылке.

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