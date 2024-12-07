Байден озвучил, сколько военных США развернуто в Европе для сдерживания РФ

На территории европейских стран-членов НАТО развернуто около 80 тысяч американских военных в поддержку союзников США. Присутствие американского контингента там должно, в частности, сдерживать агрессию России.

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Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в письме-отчете к спикеру Палаты представителей и председателю Сената относительно военных полномочий. Документ обнародовали на сайте Белого дома в пятницу, 6 декабря.

Байден отметил, что "в поддержку антитеррористических усилий Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".

Среди прочего в письме Байден проинформировал, что около 80 тысяч военных Соединенных Штатов базируется в европейских странах НАТО.

"Примерно 80 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов назначены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", – отметил глава Белого дома.

Напомним, что весной 2022 года в Пентагоне заявили, что на фоне войны в Украине контингент американских Вооруженных сил в Европе достиг 100 тысяч военных. Последний раз столько американских военных находилось в Европе в 2005 году.

Части и подразделения американских войск были в основном переброшены в Польшу, Германию и Румынию.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон полностью использует средства в помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. Он доволен тем, как распределяются расходы по помощи Украине между США и другими партнерами по НАТО.

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