'Намерены использовать каждый цент': Блинкен заверил, что США передадут Украине помощь на все $61 млрд до конца срока Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты полностью используют 61 миллиард долларов помощи Украине, которую Конгресс США одобрил до конца президентского срока Джо Байдена. Он отметил, что доволен тем, как распределяются расходы по помощи Украине между США и другими партнерами по НАТО.

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Об этом сообщают украинские СМИ. В ходе встречи с журналистами после заседания НАТО Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают наращивать поддержку Украины в условиях войны с Россией.

Общая сумма помощи от США достигла 102 миллиардов долларов, в то время как партнеры по НАТО предоставили Украине 158 миллиардов долларов. Блинкен назвал это "лучшим примером распределения финансового бремени", которое он наблюдал за 30 лет своей карьеры.

"Союзники наращивают свою поддержку. В целом США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры – 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, которое я видел за 30 лет карьеры", – заявил он.

Госсекретарь подчеркнул, что США намерены увеличить помощь безопасности Украины, в частности в укреплении противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, чтобы поддержать защиту Украины от российской агрессии.

Блинкен также отметил, что все финансовые ресурсы, одобренные Конгрессом, будут использованы эффективно и в полном объеме для поддержки Украины, обеспечивая дальнейшее укрепление ее обороноспособности.

"Мы намерены – это мое стремление и намерение президента – использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, по которым было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении (принятом весной 2024 года, - ред.)" - сказал он.

Напомним, накануне стало известно, что США выделяют Украине пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В него, среди прочего, войдут системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявил о новых поставках вооружений, в частности, шестой системы ПВО IRIS-T, пусковых установок для Patriot и самоходных зенитных установок Gepard. Он озвучил сроки предоставления Украине этого оружия.

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